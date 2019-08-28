В Воронежской области автомобилист съехал в пруд и утонул

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-28T13:55:14+03:00

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В селе Лебяжье Рамонского района автомобилист на «Ладе Гранта» съехал с дамбы в пруд и утонул. Инцидент произошел в ночь на среду, 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 55-летний местный житель рыбачил вместе со своими друзьями. Они выпили и легли спать. Однако, ночью мужчина решил поехать к своим друзьям на другую сторону водоема. На обратном пути он не справился с управлением и упал в воду. Выбраться ему не удалось.

По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU