Глава департамента экологии рассказал о состоянии просверленных сосен в Северном лесу Воронежа

СЕГОДНЯ 13:42 2019-08-28T13:42:55+03:00

Эксперты отмечают, что такие отверстия никак не могли повлиять на деревья

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Глава департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области Алексей Карякин 27 августа на пресс-конференции в Доме журналистов прокомментировал ситуацию с пострадавшими в Северном лесу соснами. Напомним, несколько месяцев назад там некто просверлил 141 дерево.

- С момента появления отверстий и до текущего момента мы контролируем ситуацию с деревьями, которые подверглись этому странному эксперименту. Для того чтобы дать этому профессиональную оценку и понять, насколько же это вредит деревьям, мы привлекали специалистов ВГЛТУ, - отметил Алексей Карякин

С мая 2019 года число поврежденных деревьев не увеличивалось. Кроме того, научные сотрудники пришли к выводу, что сделанные отверстия диаметром чуть больше сантиметра, учитывая регенеративные способности деревьев, сразу затянулись смолой. Даже если бы в них что-то положили – это бы все равно никак не сказалось.

- Ситуация остается для нас непонятной. Таким способом дерево не убьешь, - рассказал Алексей Карякин. – Там действительно есть другая проблема – корневая губка, которая приводит к ухудшению состояния хвойных насаждений. К сожалению, как говорят специалисты, эта проблема не лечится. Нужно полностью вырубать участок с последующей посадкой новых деревьев.

Одна из версий появления столь странных следов - некая компания занималась научными работами, и ей зачем-то понадобилось изъять керн, то есть образец для определения свойств деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU