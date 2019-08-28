В Воронеже ночью сгорела «Газель»
Видео появилось в Сети
Фото: скриншот видео.
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В Воронеже в ночь на 28 августа сгорела «Газель» с термобудкой. Инцидент произошел у дома №22 на бульваре Победы. Момент пожара попал на видео, которое позже очевидцы опубликовали в популярной группе в соцсети.
Вызов в пожарную службу поступил в 23.30. Потушить машину удалось уже в 23.41. Кабина выгорела полностью. Но никто не пострадал. К ликвидации огня привлекались одна единица техники и пять человек.
Очевидцы говорят о том, что водитель авто был пьян и в момент возгорания спал. Возможно, мужчина забыл потушить бычок, чем и вызвал пожар.
Горит «Газель».Автор: Dasha Payoshkina.
ИСТОЧНИК KP.RU