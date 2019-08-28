2019-08-28T12:03:32+03:00
Происшествия

В Воронеже ночью сгорела «Газель»

Видео появилось в Сети
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:

В Воронеже в ночь на 28 августа сгорела «Газель» с термобудкой. Инцидент произошел у дома №22 на бульваре Победы. Момент пожара попал на видео, которое позже очевидцы опубликовали в популярной группе в соцсети.

Вызов в пожарную службу поступил в 23.30. Потушить машину удалось уже в 23.41. Кабина выгорела полностью. Но никто не пострадал. К ликвидации огня привлекались одна единица техники и пять человек.

Очевидцы говорят о том, что водитель авто был пьян и в момент возгорания спал. Возможно, мужчина забыл потушить бычок, чем и вызвал пожар.

Горит «Газель».Автор: Dasha Payoshkina.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем 17-летний парень хотел угнать «шестерку», но она заглохла прямо на дороге
В Воронежской области открыли детсад с программами индивидуального развития малышей
В Воронеже открылась памятная доска альпинисту Эдуарду Заеву
В Воронежской области автомобилист съехал в пруд и утонул
Глава департамента экологии рассказал о состоянии просверленных сосен в Северном лесу Воронежа
В Воронежской области мужчина топором убил мужа сестры из-за поджога дома
Жительница Воронежской области не смогла объехать лужу и попала под суд
Воронежский студент вошел в десятку лучших на мировом чемпионате WorldSkills
Воронежец взял бронзу на командном Кубке мира по тхэквондо
Воронежские каратисты завоевали золото и бронзу первенства России
В Воронеже пьяную женщину лишили золотого браслета и цепочки во дворе ее дома
Воронежский «Буран» заявил 25 игроков на сезон
В воронежском аграрном университете закрыли небезопасный цех по производству стеклопакета
В Воронеже закрыли еще один киоск с шаурмой из-за риска отравлений
Четырехлетний малыш из Воронежа попал в Книгу рекордов России за опасный велотрюк
В Воронеже машину скорой помощи используют для перевоза бытовая техники
Жительница Воронежа выиграла грант на 1,5 млн рублей на фестивале «Таврида-Арт»
Воронежцы завоевали серебро первенства России по стритболу
В Воронеже переименуют механический завод и КБХА
В Воронеже рецидивиста, укравшего велосипед, выдала походка
В Воронеже водителя арестовали за то, что он не хотел снимать тонировку
В Воронежской области женщина погибла от удара током
Владимир Путин включил главу Воронежа Вадима Кстенина в Совет по развитию местного самоуправления
В Воронежской области пропал парень со шрамом на затылке
Весной 2020-го могут начать строить вспомогательный корпус для Воронежского театра оперы и балета
В Воронеже на фестиваль «Город-Сад» пустят дополнительные автобусы
Воронежский «Буран» отомстил московской «Звезде» за поражение