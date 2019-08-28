В Воронеже ночью сгорела «Газель»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-28T12:03:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже в ночь на 28 августа сгорела «Газель» с термобудкой. Инцидент произошел у дома №22 на бульваре Победы. Момент пожара попал на видео, которое позже очевидцы опубликовали в популярной группе в соцсети.

Вызов в пожарную службу поступил в 23.30. Потушить машину удалось уже в 23.41. Кабина выгорела полностью. Но никто не пострадал. К ликвидации огня привлекались одна единица техники и пять человек.

Очевидцы говорят о том, что водитель авто был пьян и в момент возгорания спал. Возможно, мужчина забыл потушить бычок, чем и вызвал пожар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/728601" frameborder="0"></iframe> Горит «Газель».Автор: Dasha Payoshkina.

ИСТОЧНИК KP.RU