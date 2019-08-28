2019-08-28T10:35:31+03:00
Происшествия

В воронежском аграрном университете закрыли небезопасный цех по производству стеклопакета

На исправление нарушений вузу дали 90 суток
Юлия ДИДЕНКО
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В «Воронежском государственном аграрном университете имени императора Петра I» закрыли цех по производству стеклопакета. В учреждении не соблюдали технику безопасности при эксплуатации электроустановок. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону во вторник. 27 августа.

Ростехнадзор нашел 16 нарушений. Так, в цеху, расположенному на улице Тимирязева, 7А, отсутствует перечень работ, разрешенных в эксплуатации, также там не было перечня работников, имеющих право единоличного осмотра электроустановок, выполнения оперативных переключений. Кроме того, все изменения в электроустановках не отражаются своевременно, отсутствуют надписи на панелях щитов, указывающих назначение присоединений, отсутствуют бирки наименования кабельных линий. Также технологический стол и термическая установка не были присоединены к заземляющему устройству а в щитах отсутствуют предупреждающие знаки и прочее.

Судом учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ с назначением наказания в виде приостановления деятельности по эксплуатации электроустановок помещения цеха на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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