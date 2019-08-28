Четырехлетний малыш из Воронежа попал в Книгу рекордов России за опасный велотрюк

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-28T10:13:47+03:00

Матвей Михалев объехал змейкой рекордное число фишек за 10 секунд в стойке на одной ноге

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Четырехлетний воронежец попал в Книгу рекордов России за уникальный смелый трюк. Матвей Михалев смог объехать змейкой на велосипеде рекордное число фишек. Об этом сообщается на сайте достижений.

Рекорд зафиксировали еще в середине июля. Тогда малышу было только три года. Несмотря на юный возраст, он выполнил объезд препятствий за 10 секунд, держа баланс в положении стоя на одной ноге на седле велосипеда. При этом между фишками было расстояние в три метра.

В два с половиной года Матвей освоил двухколесный велосипед с диаметром колес 16 дюймов. А получив в подарок на трехлетие скоростной велосипед (диаметр колес 20 дюймов), стал выполнять сложнейшие элементы по «велоакробатике».

Матвей очень любит удивлять случайных прохожих своими трюками, и лучшая награда для него это улыбки и аплодисменты восхищенных зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU