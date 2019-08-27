В Воронеже на фестиваль «Город-Сад» пустят дополнительные автобусы

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-27T17:58:57+03:00

Они будут работать 7 и 8 сентября

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На девятый фестиваль «Город-сад», который пройдет с 5 по 8 сентября в Центральном парке, воронежцам и гостям города можно будет удобнее добраться на общественном транспорте. В выходные дни проведения фестиваля, 7 и 8 сентября, для этого будут организованы дополнительные транспортные маршруты. А именно:

- от остановки «Юго-Западный рынок» (через остановки «ул. Кирова» и «Кинотеатр «Спартак») до остановки «Стадион «Динамо»;

- от остановки «ул. Остужева» до остановки «Стадион «Динамо»;

- от остановки «Завод ГОО» до остановки «Стадион «Динамо»;

- от остановки «Памятник Славы» до остановки «Стадион «Динамо».

Как сообщили в пресс-службе облправительства, на маршрутах планируется предусмотреть автобусы большой вместимости. Ориентировочный интервал движения – 15 минут. Перевозить людей они будут по действующему тарифу – то есть стоимость проезда составит 17 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU