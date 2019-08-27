В Воронеже отметил юбилей уличком с сорокалетним стажем

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-27T13:03:29+03:00

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80-летний юбилей отметил на днях руководитель ТОС «Уличный комитет №4» Алинтин Федорович Захарченко. Поздравить его собрались не только родные и близкие, но и многочисленные соседи, а также делегация от управы Ленинского района, которая вручила благодарственное письмо и памятный подарок.

Свое состояние души и тела Алинтин Федорович объясняет приверженностью с малых лет здоровому образу жизни:

- С 14-ти лет я стал серьезно заниматься спортом – вольной борьбой. С 1958 по 1968 являлся чемпионом Воронежской области и города Воронежа. В период срочной службы в армии – чемпионом тогда еще Воронежского военного округа по вольной борьбе, - рассказывает юбиляр.

Богат и трудовой путь Алинтина Федоровича – более 50 лет. От слесаря-сборщика до заместителя директора одного из предприятий концерна «Энергия». Под его руководством проходила кропотливая работа по развитию космической отрасли СССР. Родина отметила неординарные способности талантливого инженера несколькими орденами и медалями.

Сегодня Захарченко по-прежнему в строю, активен, бодр, ведет свое хозяйство и пользуется авторитетом у земляков, являясь руководителем на своих улицах уже более 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU