2019-08-27T10:27:40+03:00
Дом. Семья

На окраине Воронежа нашли нового для местной природы слизня

Беспозвоночное обнаружили в Краснолесном
Ярослав ИВАНОВ
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фото Воронежского заповедника.фото Воронежского заповедника.
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На окраине поселка Краснолесный рядом с заповедником обнаружили новый для фауны Воронежской области вид беспозвоночных - пятнистого лимакуса. Слизня серовато-желтого цвета с четким темный пятнистым рисунком длиной 12 см нашла на пороге дома старший научный сотрудник Воронежского заповедника Наталья Гончарова.

- Этот вид отсутствует в Кадастре беспозвоночных животных Воронежской области (2005). Его в 2017 году включили в Международный красный список МСОП. Такие слизни живут в широколиственных лесах черноморского побережья Болгарии, Румынии, Турции, а также Крыма и Кавказа, где питаются в трухлявой древесине мицелием, плодовыми телами дереворазрушающих грибов, лишайниками, а также обитают в домах, погребах, оранжереях, на приусадебных участках. В последнее время активно расселяется в северном направлении. Не исключено, что в Воронежскую область его завезли на бревнах и пиломатериалах, транспортируемых по железной дороге, рассказали в заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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