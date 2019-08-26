Подготовка к реконструкции путепровода на 9 Января начнется уже на этой неделе

СЕГОДНЯ 18:34 2019-08-26T18:36:42+03:00

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Подготовительные работы для реконструкции путепровода на 9 Января могут начаться уже на этой неделе. Об этом сообщил руководитель дорожного хозяйства администрации Воронежа Олег Котов на планерке в мэрии.

Напомним, два важных виадука - на улице Ленина и 9 Января - должны начать ремонтировать в этом году. На работу над первым выделено - 250 млн рублей, на второй объект - 710 млн рублей. Также планируется ремонт моста через водосброс водохранилища. Сооружение находится в аварийном состоянии.

Олег Котов пояснил, что задержки с началом реконструкции связаны с желанием доставить минимальные неудобства пользователям дорог.

- В настоящее время подрядчики начали активно готовиться к ремонту моста на улице 9 Января. Планируем на этой неделе уже начать работы. О перекрытиях администрация сообщит дополнительно. Сроки реализации проектов - 1 октября 2020, - добавил чиновник.

Также Олег Котов рассказал о работах, выполненных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С апреля текущего года за счет средств федерального областного и городского бюджетов отремонтировали 24,7 километров дорожного покрытия. До конца этой неделе завершат работы по ликвидации 11 участков концентрации ДТП. Коснулся чиновник и темы контроля качества принимаемых работ:

- Мы первый раз массово проверили термопластик, который применяется для нанесения разметки. Собрали материал от разных производителей и отправили в независимую лабораторию. К счастью, по всем получили положительные результаты, так что по качеству материала вопросов нет. Случаются прецеденты, когда подрядчики переделывают покрытие, но, как правило, это связано с толщиной укладываемого слоя, - объяснил Олег Котов.

ИСТОЧНИК KP.RU