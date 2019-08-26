В Воронежской области число смертельных случаев из-за отравлений грибами увеличилось до 12
В Воронежской области общее количество смертельных случаев из-за отравлений грибами увеличилось до 12. Как сообщили 26 августа в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, из-за острого отравления в Воронеже умер еще один мужчина.
- В Центр острых отравлений ВОКБ №1 в этом сезоне с диагнозом «острое отравление грибами» поступили 67 человек. В настоящее время на лечении находятся семеро пациентов, один из них – в тяжелом состоянии. Отметим, что после отравления грибами в этом сезоне госпитализировали троих детей, один из них скончался, - сообщили в облздраве.
Медики предупреждают, что нельзя собирать грибы, в съедобности которых вы не уверены. Не кормите грибами детей! А при первых признаках отравления (тошнота, рвота, боль в животе, расстройство стула) - срочно вызывайте скорую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU