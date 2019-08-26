Воры-актеры охотились на воронежских пенсионерок

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-26T16:02:03+03:00

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Довольно необычный способ обмана воронежских пенсионеров освоили двое мигрантов из соседних государств. 42-летний и 49-летний мужчины разыгрывали целый спектакль. Подробности раскрыли в ГУ МВД по Воронежской области.

Один из мужчин ронял крупный сверток с купюрами и уходил. Второй делал вид, что нашел деньги. Он тут же предлагал случайным прохожим - пенсионеркам - разделить сумму. Отводил их в сторону, начинал пересчет денег... И тут появлялся первый. Он набрасывался на пенсионерок с криками, что его обокрали, заставлял показать сумку, обыскивал ее, а потом извинялся за ложные обвинения и уходил. После этого действа женщины обнаруживали, что у них пропали собственные деньги...

Как минимум два таких эпизода разыграли на Беговой и Шишкова. Пострадали 65-летняя и 69-летняя женщины. Общий ущерб составил около 30 тысяч рублей.

- Своих жертв злоумышленники ожидали около зданий банков, рассчитывая завладеть полученной пенсией, - говорят в полиции. - Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU