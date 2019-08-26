Следователи нашли школьницу, избившую 13-летнюю девочку в Воронеже
26 августа стало известно, что по инициативе руководителя следственного управления СК РФ по Воронежской области для проведения дальнейшей проверки из органов полиции изъят материал по факту избиения 13-летней девочки.
Напомним, по предварительным данным, 9 августа во дворе одного из жилых домов по улице Богдана Хмельницкого школьники сняли на видео избиение девочки. Ролик впоследствии был выложен в сеть.
- В настоящее время все участники происшествия установлены. На момент произошедшего несовершеннолетней, которая на размещенной в СМИ видеозаписи наносит 13-летней потерпевшую удар ногой в область головы, было 15 лет. Степень тяжести вреда здоровью, объем причиненных пострадавшей телесных повреждений, их характер и локализация будут установлены по результатам судебно – медицинской экспертизы, - сообщили в региональном СУ СК.
ИСТОЧНИК KP.RU