2019-08-26T13:46:18+03:00
Общество

Следователи нашли школьницу, избившую 13-летнюю девочку в Воронеже

Обидчице оказалось на несколько лет больше, чем ее жертве
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В настоящее время все участники происшествия установленыВ настоящее время все участники происшествия установленыФото: принтскрин видео.
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26 августа стало известно, что по инициативе руководителя следственного управления СК РФ по Воронежской области для проведения дальнейшей проверки из органов полиции изъят материал по факту избиения 13-летней девочки.

Напомним, по предварительным данным, 9 августа во дворе одного из жилых домов по улице Богдана Хмельницкого школьники сняли на видео избиение девочки. Ролик впоследствии был выложен в сеть.

- В настоящее время все участники происшествия установлены. На момент произошедшего несовершеннолетней, которая на размещенной в СМИ видеозаписи наносит 13-летней потерпевшую удар ногой в область головы, было 15 лет. Степень тяжести вреда здоровью, объем причиненных пострадавшей телесных повреждений, их характер и локализация будут установлены по результатам судебно – медицинской экспертизы, - сообщили в региональном СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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