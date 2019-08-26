На воронежской трассе "Приора" протаранила кроссовер и врезалась в дерево

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-26T10:16:22+03:00

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Смертельное ДТП случилось вчера, 25 августа, в Бобровском районе. Примерно в 15.10 на дороге от М-4 "Дон" в сторону Новохоперска столкнулись "Лада-Приора" и "Форд-Куга".

По предварительным данным полиции, 35-летний водитель "Приоры" не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. "Лада" протаранил кроссовер сзади. После удара отечественная машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель "Приоры" получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU