2019-08-25T17:04:41+03:00
Происшествия

Появились фото с места страшного ДТП в Воронежской области, которое устроил 17-летний парень

Автомобиль компании подростков вылетел в кювет
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Очевидцы опубликовали фотографии с места страшного ДТП в селе Лизиновка Россошанского района, которое устроил 17-летний водитель ВАЗа. Снимками местные жители поделились в группе «Подслушано. Россошь» в соцсети.

Свидетели рассказывают, что подростки вылетели в кювет после того, как пошли на обгон. 15-ти и 17-ти летние пассажиры и водитель выжили, но выбраться из машины сами не смогли, их пришлось доставать. Всех пострадавших госпитализировали.

Напомним, авария случилось в 21.45 накануне, 24 августа, на улице Ленина. По предварительным данным, несовершеннолетний не справился с управлением.

Фото: скриншот соцсети.

Фото: скриншот соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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