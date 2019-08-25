Воронежцев зовут проверить знания русского языка

СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-25T16:04:28+03:00

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Воронежцев позвали проверить знания русского языка на конкурсе «Самый грамотный – 2019». Представителям разных возрастов и профессий предлагают написать диктант. Событие пройдет в библиотеке имени Никитина на площади Ленина, 2 в субботу, 7 сентября.

Конкурс проводят уже в 15 раз. Его посвятят Международному дню грамотности. Диктант будут писать в кабинете №302 в 15.00. А компетентное жюри во главе с доктором филологических наук, профессором ВГУ Иосифом Стерниным оценит грамотность участников по номинациям: «Самый грамотный – 2019», «Самый грамотный студент», «Самый грамотный курсант», «Самый грамотный школьник», «Самый грамотный пенсионер» и другие, а также отметит обладателей каллиграфического почерка.

Победителям конкурса будут вручены дипломы и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU