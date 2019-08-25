2019-08-25T15:01:10+03:00
Общество

Воронежцы спасли брошенную в лесу черепашку

Животное выпустили в озеро
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Неравнодушные воронежцы спасли брошенную в лесу черепашку. Несчастное животное нашли в кустах на улице Владимира Невского. Об этом горожане рассказали в популярной группе в соцсети накануне.

- Мы заметили шевеление в кустах, подошли ближе и увидели черепаху. Сразу же мы попытались найти ей коробку или контейнер. Черепаха - красноухая, водная, питается и мясом и зеленью. После того, как коробка была найдена, напуганную черепашку посадили в неё. Проблема была в том, что черепахе нужна была вода. Мы побежали в ветклинику, но, к сожалению, она была закрыта. Пришлось идти к родственникам и искупать немного животное. После того как мы передохнули, мы побежали в другую ветеринарную клинику возле «Храма». Но нам ничего не дали, кроме информации о черепахе. Нам повезло, что моей подруге Вике разрешили на день взять животное, а затем мы отвезли её в черепашье озеро. Черепашку назвали Джуной. Мы рады, что смогли спасти черепашку, хоть и потратили на неё весь вечер, - рассказали местные жительницы.

Это уже не первый случай, когда черепахи оказываются выброшенными на улицу в Воронеже. Так, в феврале на той же улице животное выкинули из окна многоэтажки. Несчастную с трещиной в панцире нашел и выходил горожанин Михаил. А в ноябре прошлого года черепаху бессердечные владельцы выбросили в ледяной пруд. Тогда животное также спасли неравнодушные местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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