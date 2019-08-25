В Воронежской области в столкновении иномарок пострадали шесть человек
В Павловском районе на 687 км автодороги М-4 «Дон» столкнулись две иномарки. Пострадали шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 25 августа.
Авария случилась накануне, 24 августа, в 17.20. По предварительным данным, водитель автомобиля «KIA Ceed», 48-летний житель города Псков, ехал в направлении Москвы и столкнулся со встречной иномаркой «Volkswagen Transporter», под управлением 65-летнего жителя города Смоленск.
В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля «Volkswagen Transporter», две женщины 65 лет, жительницы Смоленской области, а также пассажиры автомобиля «KIA Ceed»: женщины в возрасте 21 и 65 лет, а также 16-летняя девочка, жительницы города Псков, получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.
По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU