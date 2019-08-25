В Воронежской области несовершеннолетний водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими

СЕГОДНЯ 10:15 2019-08-25T10:32:50+03:00

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В селе Лизиновка Россошанского района 17-летний водитель ВАЗа устроил ДТП, в котором чуть не погибли подростки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 25 августа.

Авария случилась в 21.45 накануне, 24 августа. 17-летний житель райцентра ехал по улице Ленина на автомобиле ВАЗ-2109. По предварительным данным, несовершеннолетний не справился с управлением и опрокинул машину в кювет.

В ДТП пострадал сам водитель, а также его 15-летний и 17-летний пассажиры. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 124 ДТП, из них в областном центре – 72, на федеральных дорогах – 20, в районах области – 32. В 11 ДТП травмы различной степени тяжести получили 25 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU