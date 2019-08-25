2019-08-25T08:38:27+03:00
Общество

Через Воронеж будет ходить поезд с детским купе

Нижние места оборудованы устройствами для защиты ребенка от падения
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ФПК.Фото: предоставлено пресс-службой ФПК.
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Через Воронеж прошел первый поезд, в состав которого вошли вагоны с детскими купе. Маршрут состава следовал из Москвы в Анапу. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной пассажирской компании.

Дизайн интерьера разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены устройствами для защиты ребенка от падения. Чтобы разнообразить досуг детей, проводник предложит им в поездке настольные игры и игрушки. Места для проезда пассажиров с детьми расположены в каждом первом купе всех купейных вагонов поезда №109/110 Москва – Анапа (места с 1 по 4). Всего детскими купе оборудовано четыре состава. Стоимость билетов на места в детском купе не отличается от стоимости билетов в другие купе тех же вагонов.

Также поезд Москва – Анапа станет 11 на сети железных дорог России, где имеется «Библиотека юного путешественника». В каждом из четырех составов будет по 35 книг известных отечественных и зарубежных авторов.

Первые пассажиры детский вагонов смогут оставить свое мнение о новой услуге. По итогам первого месяца перевозок специалисты проанализируют отзывы, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейшего распространения нового сервиса.

СПРАВКА «КП»

Поезд 109/110 Москва – Анапа в летний период курсирует ежедневно, зимой – через день. Поезд отправляется с Курского вокзала Москвы в 23.10 и прибывает в Анапу через 35 часов и 55 минут в 11:05. В обратном направлении поезд оправляется в 16.25 и прибывает в столицу через 36 часов и 35 минут в 05.00. Состав сформирован из вагонов трех типов: купе, плацкарт и СВ, а также вагона-ресторана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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