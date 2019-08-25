В Воронеже откроется ретроспективная выставка к 100-летию Василия Криворучко

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-25T10:02:50+03:00

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В столице Черноземья 6 сентября откроется выставка первого почетного гражданина Воронежа. «Всем сердцем любивший Россию» - экспозиция, посвященная 100-летию со дня рождения Ваcилия Криворучко.

В выставочном зале музея имени Крамского покажут живопись, графику, скульптуру мастера - более 150 произведений художника, созданных в период с 1950-х по 1994 годы - из собраний Воронежского музея имени Крамского, Воронежского краеведческого музея, Лискинского историко-краеведческого музея, Новоусманской межпоселенческой библиотеки. Помимо известных картин «Воронеж – стройкам коммунизма», двух триптихов «Новоронежская атомная», «Ветер времени», «Колокола (Ростовские звоны)», «За честь Отчизны», «За землю Русскую», «Набат» представят малоизвестные произведения из частных и музейных коллекций.

Выставку дополнят деревянные скульптуры, созданные в 1960-е годы, личные вещи художника, старинные книги XVII–XIX веков.

Экспозиция продлится до 6 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU