На открытии сезона театр оперы и балета покажет воронежцам премьеру "Снегурочки"

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-25T09:56:32+03:00

Спектакль можно будет посмотреть два дня подряд

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Воронежский театр оперы и балета откроет 59-й сезон 14 сентября. Два дня подряд труппа покажет премьеру - оперу Римского-Корсакова «Снегурочка». Спектакль будет построен в динамике, необычной эстетике, созвучной современному зрителю, но при этом сохранится бережное отношение к партитуре Римского-Корсакова, признанной одной из вершин творчества композитора. Оперу ставят музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля Юрий Анисичкин, художник Евгений Иванов, балетмейстер Денис Постоев, хормейстер Ольга Щербань.

Также в сентябре покажут новинки репертуара, премьеры которых прошли в минувшем сезоне - балет «Спящая красавица» Чайковского и музыкальную комедию «Семейный ужин» на музыку композиторов XX века.

Вечер 22 сентября посвятят юбилею творческой деятельности в театре танцовщицы, педагога Людмилы Масленниковой - покажут балет «Лебединое озеро» (в этой постановке Масленникова блистала в партии Одетты-Одиллии).

О запланированных на грядущий сезон премьерах, фестивалях, творческих вечерах, концертах на малой сцене, специальных проектах к юбилейным датам мы расскажем в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU