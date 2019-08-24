В Воронеже мотоциклист ищет девушку, которая помогла ему прийти в себя после ДТП
В одной из соцсетей размещен пост, в котором рассказывают об аварии, случившейся в четверг, 22 августа, на Ленинском проспекте, в районе остановки «Гипрокаучук». Там около девяти часов утра был сбит мотоцикл. По словам автора поста, мужчина был в шлеме, однако получил тяжелые травмы. Рядом стояло много маршруток и есть надежда, что имеется запись видеорегистратора.
В посте изложили и менее прозаичную просьбу. Мужчина просит откликнуться девушку которая помогла ему прийти в себя - нашла нашатырь и помогла со скорой. Мотоциклист очень хочет ее отблагодарить!
Также указан телефон для очевидцев ДТП и девушки-спасительницы - +7-952-954-40-45 (Игорь Петрович).
ИСТОЧНИК KP.RU