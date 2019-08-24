2019-08-24T20:22:36+03:00
Происшествия

В Воронеже мотоциклист ищет девушку, которая помогла ему прийти в себя после ДТП

А также очевидцев той аварии
Яков СТРОГОВ
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В одной из соцсетей размещен пост, в котором рассказывают об аварии, случившейся в четверг, 22 августа, на Ленинском проспекте, в районе остановки «Гипрокаучук». Там около девяти часов утра был сбит мотоцикл. По словам автора поста, мужчина был в шлеме, однако получил тяжелые травмы. Рядом стояло много маршруток и есть надежда, что имеется запись видеорегистратора.

В посте изложили и менее прозаичную просьбу. Мужчина просит откликнуться девушку которая помогла ему прийти в себя - нашла нашатырь и помогла со скорой. Мотоциклист очень хочет ее отблагодарить!

Также указан телефон для очевидцев ДТП и девушки-спасительницы - +7-952-954-40-45 (Игорь Петрович).

ИСТОЧНИК KP.RU

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