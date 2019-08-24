В лесополосе на выезде из Воронежа грабитель напал на школьницу

СЕГОДНЯ 20:06 2019-08-24T20:07:38+03:00

Мужчину, вырвавшего мобильник у школьницы, объявили в розыск. Фото: из архива «КП»

Он отобрал у нее айфон

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Стало известно о нападении на 16-летнюю девочку в лесополосе в Рамонском районе недалеко от Сити-парка «Град» в среду, 21 августа. Школьница шла от остановки «Сити-парк Град» домой. Незнакомец догнал ее, выхватил айфон и, увидев других прохожих, убежал.

- Школьница сообщила приметы нападавшего, составлен его фоторобот. Преступника ищут. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). Грабителя разыскивают, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU