В лесополосе на выезде из Воронежа грабитель напал на школьницу
Он отобрал у нее айфон
Мужчину, вырвавшего мобильник у школьницы, объявили в розыск.Фото: из архива «КП»
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Стало известно о нападении на 16-летнюю девочку в лесополосе в Рамонском районе недалеко от Сити-парка «Град» в среду, 21 августа. Школьница шла от остановки «Сити-парк Град» домой. Незнакомец догнал ее, выхватил айфон и, увидев других прохожих, убежал.
- Школьница сообщила приметы нападавшего, составлен его фоторобот. Преступника ищут. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). Грабителя разыскивают, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU