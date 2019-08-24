2019-08-24T18:38:08+03:00
Общество

На выезде из Воронежа образовалась огромная пробка

Возможно, она связана с прошедшим праздником в аэропорту
Яков СТРОГОВ
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Пробка тянется на несколько километров.Пробка тянется на несколько километров.Фото: Яндекс.Пробки
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По данным сервиса Яндекс.Пробки, на дороге, располагающейся справа от Воронежского аэропорта, образовался огромный затор из машин. Он тянется на несколько километров. Средняя скорость движения тех водителей, кому не посчастливилось попасть в эту пробку, - от 7 до 20 км/час на разных участках.

Вполне возможно, что пробка образовалась из автомобилей, возвращающихся с праздника в аэропорту. Жалобы на заторы из-за большого числа желающих посетить авиашоу появлялись в соцсетях еще с утра. Ситуация также осложняют дорожные работы на одном из участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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