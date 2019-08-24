2019-08-24T17:35:55+03:00
Общество

В Воронежском аэропорту в небе нарисовали фигуру сердца, пронзенного стрелой

В Сети выложили фото с авиашоу
Яков СТРОГОВ
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В небе появилось огромное сердце.В небе появилось огромное сердце.Фото: "Типичный Воронеж".
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В паблике «Типичный Воронеж» выложили фото шоу в Воронежском аэропорту. Зрители увидели фигуру сердца, пронзенного стрелой, нарисованное воздушными асами, историческое представление петровских времен, прыжки с парашютом, выставка техники аэропорта.

Среди восторженных откликов, правда, есть и доля критики. В частности, немногих обрадовал самолет ТУ-134, выставленный для обзора и находящийся далеко не в идеальном состоянии. Также не понравилась парковка на поле в сорной траве (хотя и бесплатная), а также пробка на подъезде к аэропорту.

Впрочем, нельзя придраться только к тому, кто ничего не делает. Надеемся, что при подготовке к новому празднику недочеты, обнаруженные воронежцами, будут учтены.

Праздник, несмотря на некоторые недочеты, удался. Фото: "Типичный Воронеж".

Праздник, несмотря на некоторые недочеты, удался.Фото: "Типичный Воронеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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