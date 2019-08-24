В Воронеже пекарню без вентиляции прикрыли на месяц
Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку по жалобам воронежцев на работу пекарни в доме № 96а на Московском проспекте. И выяснили, что они обоснованны.
Санитарные врачи выяснили, что овощной, мясной и горячий цеха пекарни, а также склад и административно-бытовое помещение не оборудованы вентиляции. Кроме того, в тех же цехах, а также в мойках нет вытяжек. Сотрудники Роспотребнадзора заявляют, что такие нарушения санитарного законодательства могли привести к пищевым отравлениям и кишечным инфекционным заболеваниям.
Материалы проверки направили в Советский районный суд, где приняли решение приостановить работу пекарни на 30 суток. Или до тех пор, пока там не исправят обнаруженные нарушения.
Напомним, в доме № 1 на улице Кирова закрыли кальян-бар из-за сильного шума вентиляции и кондиционеров.
ИСТОЧНИК KP.RU