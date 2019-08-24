2019-08-24T15:51:54+03:00
Общество

В Воронеже пекарню без вентиляции прикрыли на месяц

Санитарные врачи считают, что продолжение ее работы могло привести к отравлениям
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
В Советском районном суде решили закрыть пекарню на 30 суток.В Советском районном суде решили закрыть пекарню на 30 суток.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку по жалобам воронежцев на работу пекарни в доме № 96а на Московском проспекте. И выяснили, что они обоснованны.

Санитарные врачи выяснили, что овощной, мясной и горячий цеха пекарни, а также склад и административно-бытовое помещение не оборудованы вентиляции. Кроме того, в тех же цехах, а также в мойках нет вытяжек. Сотрудники Роспотребнадзора заявляют, что такие нарушения санитарного законодательства могли привести к пищевым отравлениям и кишечным инфекционным заболеваниям.

Материалы проверки направили в Советский районный суд, где приняли решение приостановить работу пекарни на 30 суток. Или до тех пор, пока там не исправят обнаруженные нарушения.

Напомним, в доме № 1 на улице Кирова закрыли кальян-бар из-за сильного шума вентиляции и кондиционеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В соцсетях рассказали об убийце женщины, работавшей на заправке под Воронежем
В Воронежском аэропорту в небе нарисовали фигуру сердца, пронзенного стрелой
В центре Воронежа иномарка сбила шестилетнюю девочку
В Воронеже на Каменном мосту срезали свадебные замки
В Воронеже арестовали торговца синтетическими наркотиками
В Воронежской области поймали предполагаемого убийцу женщину, работавшей на заправке
В Воронеже на видео сняли избиение 13-летней девочки другой школьницей
Под Воронежем школьники взломали гараж и угнали мотоцикл
В центре Воронежа из-за шума закрыли кальян-бар
Дебют экс-кандидата в мэры Воронежа в шоу «Голос 60+» перенесли на 2020 год
В Воронеже мошенник списал с карты женщины 100 тысяч рублей
В Воронеже среди бела дня рецидивист отобрал у ребенка велосипед
ДТП, которого не случилось: воронежец чудом не сбил ребенка
Воронежцы отметили День флага автопробегом
Выходные в Воронеже будут то солнечными, то дождливыми
Бизнесмены смогут пожаловаться на своих врагов на приеме в прокуратуре Воронежской области
Воронежские полицейские зажгли конопельное поле