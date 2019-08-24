В Воронеже пекарню без вентиляции прикрыли на месяц

СЕГОДНЯ 15:51 2019-08-24T15:51:54+03:00

В Советском районном суде решили закрыть пекарню на 30 суток. Фото: из архива «КП»

Санитарные врачи считают, что продолжение ее работы могло привести к отравлениям

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Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку по жалобам воронежцев на работу пекарни в доме № 96а на Московском проспекте. И выяснили, что они обоснованны.

Санитарные врачи выяснили, что овощной, мясной и горячий цеха пекарни, а также склад и административно-бытовое помещение не оборудованы вентиляции. Кроме того, в тех же цехах, а также в мойках нет вытяжек. Сотрудники Роспотребнадзора заявляют, что такие нарушения санитарного законодательства могли привести к пищевым отравлениям и кишечным инфекционным заболеваниям.

Материалы проверки направили в Советский районный суд, где приняли решение приостановить работу пекарни на 30 суток. Или до тех пор, пока там не исправят обнаруженные нарушения.

Напомним, в доме № 1 на улице Кирова закрыли кальян-бар из-за сильного шума вентиляции и кондиционеров.

ИСТОЧНИК KP.RU