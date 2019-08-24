2019-08-24T14:32:13+03:00
Происшествия

В Воронеже арестовали торговца синтетическими наркотиками

Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Юрий КОЗЛОВ
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Наркоторговца отправили в следственный изолятор.Наркоторговца отправили в следственный изолятор.Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Полицейские задержали 24-летнего воронежца. Мужчину подозревают в продаже синтетических наркотиков.

Стражи порядка выяснили, что наркоторговец орудовал в Воронеже в течении весны и лета 2019 года. Получая «синтетику», он затем делал тайники, а потом в обмен на деньги, скинутые по интернету, сообщал их адреса. В общем стандартная схема для торговцев смертью.

При задержании у мужчины обнаружили полимерный пакет с веществом, похожим на наркотики. Экспертиза определила, что это 39,7 грамма «синтетики», что является крупным размером.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Наркоторговца арестовали. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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