В Воронежской области поймали предполагаемого убийцу женщину, работавшей на заправке

СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-24T14:46:37+03:00

Кровавое преступление произошло на этой заправке. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

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Сотрудники силовых ведомств задержали предполагаемого убийцу 36-летней женщины. Об этом сообщили и в полиции, и в СК. Подробности не сообщают, ссылаясь на интересы следствия.

Преступление произошло в ночь на 23 августа на Тамбовской трассе на заправке «Лукойл». Она располагается недалеко от поворота на Верхнюю Хаву. Женщину, работавшую там, обнаружил в луже крови заехавший на заправку водитель.

По данным источника «КП», женщина в ту ночь дежурила одна. Преступник угнал ее машину «Фольксваген», обчистил кассу (сумму похищенного пока не разглашают) и забрал сервер, на котором хранились записи с камер видеонаблюдения. Женщина устроилась на работу на заправку недавно. У нее остались двое детей, которых она воспитывала сама. С мужем была в разводе.

Убийца унес деньги из кассы.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство из корыстных побуждений». Ответственность по ней – от 8 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU