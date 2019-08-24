В Воронеже на видео сняли избиение 13-летней девочки другой школьницей

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-24T13:04:06+03:00

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В соцсети попала шокирующая видеозапись мерзкого инцидента, случившегося 9 августа в одном из дворов недалеко от остановки «Мебель Черноземья» на улице Богдана Хмельницкого. Подростки снимают, как девочку (как удалось выяснить, ей 13 лет) бьет ногой в голову другая школьница. Потом еще одна берет ее за волосы. И спрашивает, не хочет ли кто-нибудь еще поучаствовать в этой жуткой «забаве». К счастью, желающих не нашлось.

В полиции заявили, что проводят проверку обстоятельств избиения:

– Наши сотрудники устанавливают всех участников конфликта. Работники ПДН изъяли видео, а также переписку пострадавшей девочки с предполагаемыми обидчиками в Интернете. Пока в интересах ребенка мы не разглашаем подробности инцидента, но можем заверить – всех, кто имеет отношение к этому инциденту, полиция установит. После лечения девочке проведут судебно-медицинскую экспертизу . Исходя из ее результатов, будет решаться вопрос о том, кто и какое наказание понесет, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

podslushano_voronezh В Воронеже школьники избили 13-летнюю девочку до потери сознания

ИСТОЧНИК KP.RU