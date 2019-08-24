Под Воронежем школьники взломали гараж и угнали мотоцикл

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-24T11:57:16+03:00

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Полицейские раскрыли кражу мотоцикла «Патрон аэро 125» в поселке Латная Семилукского района.

25-летний мужчина уезжал в Семилуки. А когда вернулся, увидел вскрытый гараж, в котором стоял мотоцикл. Его двухколесного «железного коня» и след простыл.

Участковые расспросили местных жителей. Они рассказали, что школьники катались по поселку на похожем мотоцикле. Вскоре подростков задержали. Школьники 14 и 16 лет признались, что залезли в гараж и угнали мотоцикл. Его они планировали продать, а пока не нашелся новый хозяин, просто решили поездить на нем. Сделать, так сказать, ест-драйв. Мотоцикл нашли во дворе 16-летнего парня.

Подросткам придется отвечать в суде по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU