2019-08-24T11:42:05+03:00
Общество

В центре Воронежа из-за шума закрыли кальян-бар

Сильно гудели вентиляция и кондиционеры
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку по жалобе жильца дома № 1 на улице Кирова. Мужчина заявил, что не может нормально отдыхать из-за шума, доносящегося из кальян-бара «OZERO».

Проверка показала, что шум, действительно, превышает норму на 1-8 децибел. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что связан он с работой вентиляции и кондиционеров в кальян-баре.

Материалы проверки направили в Советский районный суд. Там приняли решение – приостановить работу кальян-бара на 90 суток, либо пока в этом заведении не устранят нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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