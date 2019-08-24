В центре Воронежа из-за шума закрыли кальян-бар
Сильно гудели вентиляция и кондиционеры
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Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку по жалобе жильца дома № 1 на улице Кирова. Мужчина заявил, что не может нормально отдыхать из-за шума, доносящегося из кальян-бара «OZERO».
Проверка показала, что шум, действительно, превышает норму на 1-8 децибел. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что связан он с работой вентиляции и кондиционеров в кальян-баре.
Материалы проверки направили в Советский районный суд. Там приняли решение – приостановить работу кальян-бара на 90 суток, либо пока в этом заведении не устранят нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU