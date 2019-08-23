Воронежцы отметили День флага автопробегом

СЕГОДНЯ 19:19 2019-08-23T19:19:31+03:00

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В Воронеже прошел автопробег "Флаг моего государства". Участие в нем приняли более шестидесяти автомобилей. Колонна с триколорами стартовала на Плехановской, через проспект Революции и улицу Ленина вышла на набережную Массалитинова. Действо закончилось построением на Адмиралтейской площади. Движение не перекрывалось: участники двигались в одной полосе.

- Прежде всего, нам хотелось привлечь внимание к празднованию Дня государственного флага максимальное число воронежцев, - рассказал представитель команды организаторов Вячеслав Шамарин. - Проехав яркой и заметной колонной по главным улицам регионального центра, мы добились желаемого. Люди сигналили в ответ, на лицах сияли улыбки. Многие потом подходили и интересовались целью автопробега, обещали запомнить эту дату - 22 августа - и отмечать ее так же, как празднуем День России.

ИСТОЧНИК KP.RU