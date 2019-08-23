2019-08-23T17:54:55+03:00
Общество

Бизнесмены смогут пожаловаться на своих врагов на приеме в прокуратуре Воронежской области

Их там ждут 3 сентября
Юрий КОЗЛОВ
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3 сентября с 11 до 13 часов в прокуратуре Воронежской области пройдет прием местных бизнесменов. В нем будут участвовать уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Юрий Гончаров, руководитель областного департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников и сотрудники региональной прокуратуры. Бизнесмены получат возможность рассказать о нарушениях их прав.

Записаться на прием можно будет по телефонам: (473) 260-89-75 и (473) 260-89-63 ежедневно с 26 по 30 августа в рабочее время (с 9.00 до 18.00, кроме перерыва с 13.00 до 13.45). 30 августа нужно будет позвонить строго до 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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