2019-08-23T17:38:06+03:00
Происшествия

Воронежские полицейские зажгли конопельное поле

Нашли семь очагов произрастания запрещенного растения
Виктор ПАВЛОВ
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Фото ГУ МВД по Воронежской области.Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Оперативно-профилактическая операция "Мак" принесла свои плоды и унесла тысячи кустов конопли. Подробности рассказали в областном ГУ МВД.

Раскрыли 16 преступлений, связанных с наркотиками, оштрафовали 22 человека, которые находились в состоянии наркотического опьянения в общественных местах.

В Коминтерновском районе и в Южном микрорайоне нашли семь очагов произрастания конопли. А на границе с Новоусманским районом обнаружили целое поле - гектар! - дикорастущей конопли. Общее число кустов - около пяти тысяч. Траву сожгли.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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