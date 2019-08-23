Воронежские полицейские зажгли конопельное поле
Нашли семь очагов произрастания запрещенного растения
Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Оперативно-профилактическая операция "Мак" принесла свои плоды и унесла тысячи кустов конопли. Подробности рассказали в областном ГУ МВД.
Раскрыли 16 преступлений, связанных с наркотиками, оштрафовали 22 человека, которые находились в состоянии наркотического опьянения в общественных местах.
В Коминтерновском районе и в Южном микрорайоне нашли семь очагов произрастания конопли. А на границе с Новоусманским районом обнаружили целое поле - гектар! - дикорастущей конопли. Общее число кустов - около пяти тысяч. Траву сожгли.
Фото ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU