2019-08-23T17:27:27+03:00
Общество

В Воронежской области оборудуют площадку со стелой за 86 миллионов рублей

Первая часть мемориального комплекса появится в Верхнемамонском районе [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Так будет выглядеть стела на Осетровском плацдарме.Так будет выглядеть стела на Осетровском плацдарме.Фото: предоставлено управлением по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.
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К 75-летию победы в Великой Отечественной войне в Верхнемамонском районе на месте боев на Осетровском плацдарме появится новая стела, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области. Сооружение высотой 36 метров, две парковки для автобусов и легковых автомобилей, туалет, облагораживание центральной аллеи, оборудование пешеходных троп, а также озеленение и установка новых фонарей и подсветки обойдется в 86 миллионов рублей. Объект планируют сдать до 1 мая 2020 года.

Однако работы на этом не кончатся. Рядом со стелой планируют сделать смотровую площадку с красивым видом на Дон. После этого собираются поставить в том же месте часовню и музей.

Справка «КП»

Мемориальный комплекс оборудуют на месте жестоких боев, проходивших во время операции «Малый Сатурн». Так называлось контрнаступление советских войн Юго-Западного и левого фланга Воронежского фронта под Сталинградом, проходившее с 16 по 30 декабря 1942 года.

В результате операции был прорван вражеский фронт шириной до 340 километров и разгромлены пять итальянских, пять румынских и немецкая дивизии, а также три итальянские бригады. Понесли тяжелые потери четыре пехотных и две танковых немецких дивизии. Фашистам пришлось отказаться от дальнейших планов по деблокированию 6-й армии Паулюса, окруженной в ходе Сталинградской битвы.

Во время операции «Малый Сатурн» погибли 102 тысячи советских воинов и 68 тысяч солдат и офицеров фашистской армии. По данным историков, операция сыграла немалую роль в победе в Сталинградской битве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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