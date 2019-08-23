Воронежец устроил смертельное ДТП на чужой машине

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-23T15:29:27+03:00

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44-летний воронежец написал в полицию заявление об угоне принадлежащего ему автомобиля «Ниссан». Приступив к расследованию, оперативники восстановили картину событий. По предварительным данным, в тот день владелец иномарки находился в гостях у знакомых. Когда за столом закончились спиртные напитки, компания решила поехать за ними в магазин. Но по дороге, проезжая мимо своего дома, потерпевший передумал и отправился отдыхать. Его товарищи продолжили покатушки, которые закончились трагедией.

- Около 5 часов утра на Ленинском проспекте водитель угнанного автомобиля допустил заднее столкновение с попутным автомобилем ВАЗ-2114, после чего бросил автомашину и скрылся с места ДТП, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Водитель ВАЗа получил серьезные травмы и позже скончался в больнице.

Изучив записи с камер видеонаблюдения города, полицейские установили личность подозреваемого – 42-летнего, неоднократно судимого за грабеж, разбой и кражи местного жителя. Его задержали в Ленинском районе и доставили в отдел полиции, где он сознался в совершении угона и участии в ДТП.

Сейчас подозреваемого задержали, он находится в изоляторе. В отношении него возбудили два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU