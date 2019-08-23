Воронежская спортсменка завоевала серебро Кубка России по спортивному ориентированию

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-23T15:28:51+03:00

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Александра Войтова завоевала «серебро» Кубка России по спортивному ориентированию в дисциплине «спринт-общий старт». Соревнования состоялись с 16 по 19 августа во Владимире. сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команж

В спринте с раздельного старта Александра остановилась в шаге от пьедестала, показав лучший результат среди наших спортсменов. В четырехэтапной микс-эстафете сборная Воронежской области заняла пятое место.

- Александра Войтова считалась одной из фавориток Кубка России. Своими результатами она это подтвердила, попав в состав сборной страны на 2020 год, — рассказал главный тренер сборной команды Воронежской области по спортивному ориентированию Александр Малыгин.

ИСТОЧНИК KP.RU