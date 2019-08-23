Девушка из Воронежа взяла серебро чемпионата России по стрельбе

СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-23T15:21:23+03:00

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Спортсменка из Воронежа Наталия Ордина стала серебряным призером чемпионата России по стрельбе из малокалиберного оружия, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Соревнования, завершившиеся 20 августа, проходили в Татарстане в поселке Мирный.

В стрельбе из произвольного малокалиберного пистолета, где участвовали 39 спортсменок из 22 регионов России, Наталья показала результат 269 баллов из 300 возможных. На четыре очка больше набрала архангельская спортсменка Анастасия Арсеньева. Третьей стала Екатерина Коршунова из Вологды с таким же финальным результатом - 269 баллов. Серебро досталось нашей спортсменке по дополнительным показателям.

Наталия Ордина промахивается из пистолета крайне редко.Фото: cspsk-vrn.ru

- По Анастасии Арсеньевой, ставшей победительницей, сложно сказать, случайный это результат или заслуженное достижение. Мы редко встречали ее на соревнованиях и не знаем ее уровень подготовки. Для нас основную конкуренцию составляла вологодская спортсменка, на счету которой приличное количество побед. Ее нам удалось обойти, - подвел итоги соревнований главный тренер сборной команды по пулевой стрельбе Воронежской области Александр Ордин.

ИСТОЧНИК KP.RU