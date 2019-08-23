Воронежской пенсионерке пообещали кешбэк, а украли с карты последнее
60-летняя жительница Острогожского района Воронежской области лишилась 17,5 тысяч рублей, после того, как сообщила неизвестной собеседнице личные данные. Позвонившая женщина пообещала пенсионерке начислить кешбэк за покупки, совершенные с помощью карты.
В одном из двух других случаях дистанционного мошенничества, совершенного за минувшие сутки, злоумышленники пообещали перечислить деньги за фотоаппарат, а во втором – сообщили владельцу карты о ее блокировке.
По всем фактам мошенничества сейчас возбуждены уголовные дела. Полицейские напоминают воронежцам, что сотрудники банка никогда не запрашивают пароли и коды смс подтверждений по телефону. Так действуют только мошенники.
- Чтобы начислить какие-либо бонусы, владелец карты должен сначала зарегистрироваться в программе до совершения покупок. Для их предоставления банковским служащим не нужны персональные данные держателя карты, - предупреждают полицейские. - Никогда не переходите на сайт банка онлайн по ссылкам с незнакомых сайтов и социальных сетей.
ИСТОЧНИК KP.RU