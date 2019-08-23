2019-08-23T14:05:32+03:00
Происшествия

Воронежский водитель, лишенный прав, насмерть сбил пенсионерку

Мужчина скрылся с места ДТП
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Сбил - и скрылся. В Острогожском районе искали водителя "Рено-Клио", который наехал на 80-летнюю пенсионерку, а потом исчез в неизвестном направлении. ДТП случилось в селе 2-е отделение совхоза «Победа». Женщина получила столь серьезные травмы, что скончалась на месте.

Полицейским удалось отыскать автомобиль, на котором передвигался нарушитель. Машина была зарегистрирована на 25-летнюю местную жительницу. Выяснилось, что за рулем в момент ДТП находился ее 28-летний знакомый. Мужчина скрывался от полицейских в Воронеже, но в итоге его задержали.

- В 2015 году он привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в 2018 отказался от прохождения медицинского освидетельствования и повторно лишился прав, - отмечают в полиции.

Как подчеркивают в ГУ МВД по Воронежской области, водителю грозит до 12 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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