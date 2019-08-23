Центральный парк Воронежа готовится ко Дню города

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-23T12:59:37+03:00

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В эти дни в парке «Динамо» продолжаются работы по благоустройству. Раньше мы уже писали о том, что из-за ремонта ливневой канализации, для посетителей закрыли центральный вход на лестницу со стороны улицы Ленина. Однако работы идут не только на входе. Так, на центральной аллее высаживают новые кусты роз сорта «фейри». При спуске в лестницы рабочие восстанавливают разрушенную и просевшую из-за размытия водой плитку.

Для безопасности детей, над детскими площадками, а также над зонами отдыха горожан опиливают сухие и поврежденные деревья.

А вот покраска скамеек и урн на центральной аллее уже завершились. Сейчас малярные работы идут на остальных участках Центрального парка.

ИСТОЧНИК KP.RU