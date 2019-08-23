2019-08-23T11:48:20+03:00
Общество

Во время рейда в Воронеже выявили водителя, накопившего 586 тысяч рублей штрафов за нарушение ПДД

Судебные приставы арестовали машины трех должников
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Более ста водителей остановили на улицах Воронежа в ходе совместного рейда сотрудников ГИБДД и судебных приставов. Владельцев авто пробивали по базе на предмет того, не числится ли за ними долгов по оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. В этот раз среди проверенных оказались три должника, накопившие неоплаченных штрафов в размере 74, 138 и 586 тысяч рублей.

- Каждый из них допустил более 200 нарушений требований дорожной безопасности при управлении транспортными средствами, - сообщили в полиции.

Судебные приставы также арестовали обнаруженные машины : «Infiniti QX 56», «Toyota Land Cruiser 200» и «Infiniti QX70». Два автомобиля были изъяты и переданы на хранение в специализированную организацию, один – находится на ответственном хранении владельца. Меры вскоре дали результат: один из владельцев в тот же день предоставил приставам квитанцию о погашении долга в размере 138 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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