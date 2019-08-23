2019-08-23T11:05:04+03:00
Общество

В Коминтерновском районе Воронежа завершился ремонт еще четырех дворов

Масштабные работы провели в рамках городской программы
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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Межведомственная комиссия мэрии и жители Коминтерновского района оценили работу подрядчиков по капитальному ремонту дворов на улице Хользунова, 115 и 102 и Лизюкова, 89 и 101. Работы проводились по программе «Формирование комфортной городской среды» за счет бюджета с привлечением средств жителей. Всего этим летом в районе благоустраивают 12 дворов на общую сумму 50 миллионов 254 тысячи рублей.

В четырех принятых комиссией дворах заменен асфальт на проезжей части дороги и тротуарах, установлены детские игровые площадки и спортивное оборудование, ограждение, скамейки и урны.

– Создание комфортной городской среды – это наш приоритет на сегодня, а благоустройство дворовых территорий это одна из главных целей данной программы. Потому что с благоустроенного двора начинается представление жителей обо всем городе, – отмечал глава Воронежа Вадим Кстенин.

По поручению мэра все работы во дворах завершат до сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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