2019-08-22T19:28:05+03:00
Общество

В Воронеже ищут мужчину с собакой

37-летний Вячеслав Крылов ушел выгуливать питомца и не вернулся
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже волонтеры просят помощи в поисках 37-летнего Вячеслава Крылова. Мужчина отправился гулять с собакой на улице Героев-Сибиряков около шести вечера 20 августа. С тех пор о нем не было вестей.

Приметы пропавшего: мужчина плотного телосложения, ростом 185 см. Был одет в серую футболку в белую полоску, серые шорты и темно-синие сланцы.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем мужчине, просят позвонить волонтерам по телефону 8960131-97-08 или в службу 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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