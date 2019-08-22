2019-08-22T19:09:23+03:00
Происшествия

В аварии на окраине Воронежа пострадали трое детей

Столкнулись "Дэу" и "Лада"
Ярослав ИВАНОВ
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Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, которая произошла 22 августа в Железнодорожном районе Воронежа.

По предварительным данным полиции, около часа дня на улице Сельской столкнулись Daewoo Matiz, который следовал в направлении Борового, и «Лада Гранта», которая двигалась навстречу. В аварии пострадали 34-летняя автолюбительница на Daewoo и ее трое пассажиров - дети в возрасте 1, 6 и 8 лет, старших из них госпитализировали с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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