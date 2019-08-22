2019-08-22T20:13:06+03:00
Звезды

Почетных граждан Воронежа в 2019-м выберут из 11 кандидатур

Список представили на одобрение общественникам
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Члены городской Общественной палаты приступают к обсуждению списка кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Воронежа». В этом году трудовые коллективы предприятий и учреждений, общественные организации предложили 11 человек - работников здравоохранения, промышленности, культуры.

Среди кандидатов - гендиректор завода «Воронежстальмост» Андрей Боровиков, гендиректор предприятия «Турбонасос» Сергей Валюхов, актер драмтеатра и директор Дворца творчества детей и молодежи Сергей Карпов, кардиохирург Сергей Ковалев, директор Воронежского мехзавода Сергей Ковалев, кардиолог Сергей Кузнецов, инженер-конструктор КБХА Иван Малов, худрук Воронежского русского народного хора имени Массалитинова Вячеслав Помельников, заместитель главного инженера по производству ВАСО Михаил Рощупкин, главный специалист КБХА Виктор Скачилов, бывший мэр Воронежа Александр Цапин.

Результаты голосования членов Общественной палаты передадут в городскую Думу, депутаты примут окончательное решение, кому в этом году присвоить почетное звание, на заседании, которое пройдет в канун Дня города.

Церемония награждения почетных граждан пройдет 21 сентября на площади Ленина.

Напомним, в этом году почетных граждан Воронежа будут выбирать в 26-й раз. Статусного звания удостоено 50 человек, среди них известные воронежские политики, деятели науки и искусства, люди разных профессий и специальностей, люди которые прославили свою малую Родину, внесли большой вклад в развитие родного города, прославили Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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