2019-08-22T17:50:55+03:00
Спорт

Игрок воронежского «Бурана» Алексей Князев стал кассиром

Правда, всего на пару часов
Юрий КОЗЛОВ
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Алексею Князева временная смена профессии понравилась.Алексею Князева временная смена профессии понравилась.Фото: с сайта ХК «Буран»
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В четверг, 22 августа в кассах «Юбилейного» стартовала продажа абонементов на матчи «Бурана». Каково же было удивление болельщиков, когда в окошечке вместо обычного кассира они увидели одного из самых крутых игроков «ураганных» Алексея Князева! Первый абонемент, кстати, он продал своему партнеру по команде – ведущему защитнику прошлого сезона Максиму Сергееву.

Болельщики от такого сюрприза были в восторге. Понравилась временная смена профессии и игроку «Бурана»

- Довольны мы, довольны болельщики, так что все супер, – поделился эмоциями Алексей Князев. - Я впервые такое делал - сидел в кассе и продавал абонементы. По-моему, все получилось прикольно.

С 23 августа по 2 сентября стартует общая продажа абонементов (напомним, 22-го продавали тем, кто покупал прошлогодние). Их можно купить в кассе Дворца спорта «Юбилейный» (без сервисного сбора), а также с сервисным сбором 10% в кассах kassir.ru, во всех торговых центрах, кассах Event Hall и в Интернете на сайте kassir.ru и hcburan.ru.

Напомним, ближайшие матчи в рамках подготовки к сезону ВХЛ «Буран» проведет в Воронеже с ХК «Ростов» 31 августа и 1 сентября! Начнутся они в 17.00 и 13.00 соответственно. Вход свободный. А уже 6 сентября состоится первый матч регулярного чемпионата – «Буран» сразится с ХК «Тамбов». Игра начнется в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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