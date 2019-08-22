2019-08-22T16:52:50+03:00
Общество

В Воронеже коллекторы давили на должников

Нарушения вскрыла прокуратура
Ярослав ИВАНОВ
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Прокуратура области потребовала от регионального управления Федеральной службы судебных приставов усилить контроль за деятельностью коллекторских агентств. Потому что как структуры, занимающиеся возвратом просроченной задолженности, нарушают закон направо и налево. В работе шести зарегистрированных коллекторских агентств прокурорские сотрудники нашли множество серьезных нареканий.

- Выявлены неединичные факты оказания психологического давления на должников, сокрытия от них предусмотренной законом информации при осуществлении общения посредством почтовой и телефонной связи, не обеспечения должного учета и хранения исходящей в адрес граждан почтовой корреспонденции, а также аудиозаписей переговоров, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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