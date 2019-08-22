В Воронеже коллекторы давили на должников
Прокуратура области потребовала от регионального управления Федеральной службы судебных приставов усилить контроль за деятельностью коллекторских агентств. Потому что как структуры, занимающиеся возвратом просроченной задолженности, нарушают закон направо и налево. В работе шести зарегистрированных коллекторских агентств прокурорские сотрудники нашли множество серьезных нареканий.
- Выявлены неединичные факты оказания психологического давления на должников, сокрытия от них предусмотренной законом информации при осуществлении общения посредством почтовой и телефонной связи, не обеспечения должного учета и хранения исходящей в адрес граждан почтовой корреспонденции, а также аудиозаписей переговоров, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU