Воронежуам покажут "Метаморфозы видимого"
29 августа в музее имени Крамского откроется выставка работ известного воронежского фотографа Владимира Голуба.
Проект «Метаморфозы видимого» представит около 40 фоторабот, выполненных в направлении Fine-Art Photography, основной задачей которого является передача зрителю определенного эмоционального настроя.
- Такой прием с применением методов компьютерной обработки позволяет перейти от обычного реалистического фотоснимка к более обобщенному, зачастую почти абстрактному изображению реальных объектов, к изображению, восприятие которого основывается на гармонии цветовых пятен, линий, фактурности графических элементов, - отметили в музее.
Выставка пройдет в рамках VI фестиваля художественной фотографии «ФотумАрт».
ИСТОЧНИК KP.RU