Воронежуам покажут "Метаморфозы видимого"

СЕГОДНЯ 15:41 2019-08-22T15:52:22+03:00

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29 августа в музее имени Крамского откроется выставка работ известного воронежского фотографа Владимира Голуба.

Проект «Метаморфозы видимого» представит около 40 фоторабот, выполненных в направлении Fine-Art Photography, основной задачей которого является передача зрителю определенного эмоционального настроя.

- Такой прием с применением методов компьютерной обработки позволяет перейти от обычного реалистического фотоснимка к более обобщенному, зачастую почти абстрактному изображению реальных объектов, к изображению, восприятие которого основывается на гармонии цветовых пятен, линий, фактурности графических элементов, - отметили в музее.

Выставка пройдет в рамках VI фестиваля художественной фотографии «ФотумАрт».

ИСТОЧНИК KP.RU