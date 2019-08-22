В Воронеже можно заработать до 500 тыс в месяц

СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-22T15:11:44+03:00

Среди лакомых вакансий также 100 тыс, 120 тыс и 200 тыс рублей

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Кризис кризисом, падение зарплат, а таки в Воронеже можно заработать приличные деньги и не только в бизнесе. Лакомые вакансии с хорошей зарплатой опубликовал портал по подбору персонала HeadHunter.

В частности, до 500 000 рублей в месяц готово платить главному конструктору предприятие по производству офисной мебели. Требования – высшее техническое образование.

До 200 тыс в месяц обещают продюсеру видео-игр – необходимо вести проекты студии, формулировать техзадание к продукту, помогать команде на всех этапах проектов от инициации до завершения. Нужно знать свободно английский и иметь портфолио.

Директору по производству на пивоваренный завод предлагают заработную плату от 120 000 рублей в месяц, профессиональное развитие, бесплатные обеды и корпоративный транспорт.

От 100 000 рублей в месяц может зарабатывать сосудистый хирург и руководитель службы подбора линейного персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU