В Воронеже можно заработать до 500 тыс в месяц
Кризис кризисом, падение зарплат, а таки в Воронеже можно заработать приличные деньги и не только в бизнесе. Лакомые вакансии с хорошей зарплатой опубликовал портал по подбору персонала HeadHunter.
В частности, до 500 000 рублей в месяц готово платить главному конструктору предприятие по производству офисной мебели. Требования – высшее техническое образование.
До 200 тыс в месяц обещают продюсеру видео-игр – необходимо вести проекты студии, формулировать техзадание к продукту, помогать команде на всех этапах проектов от инициации до завершения. Нужно знать свободно английский и иметь портфолио.
Директору по производству на пивоваренный завод предлагают заработную плату от 120 000 рублей в месяц, профессиональное развитие, бесплатные обеды и корпоративный транспорт.
От 100 000 рублей в месяц может зарабатывать сосудистый хирург и руководитель службы подбора линейного персонала.
ИСТОЧНИК KP.RU